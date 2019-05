Nog een steekpartij bij Amsterdamse supermarkt

Dat bevestigt de politie. Terwijl het bij de Albert Heijn in Amsterdam-Noord ging om een overval waarbij burgers de daders hebben ingerekend, waarbij één winkelende omstander ernstig gewond raakte, gaat het bij de steekpartij bij de Jumbo om een ruzie tussen twee personen.

De tweede steekpartij gebeurde in de buurt van metrohalte Reigersbos. Of het steekincident in of bij de Jumbo gebeurde, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.

Bij het handgemeen raakte een persoon gewond. Of het om een man of een vrouw gaat, is niet bekend. Agenten zijn nog op zoek naar degene die het slachtoffer neerstak.

Eerder op de avond viel liep een man diverse messteken op bij de Albert Heijn in Amsterdam-Noord. Hij was aan het winkelen. Ooggetuigen zaggen het slachtoffer, die samen met andere omstanders achter de daders aanging, op straat liggen. „Het zag er niet goed uit.” De man wordt donderdagavond geopereerd aan zijn verwondingen.