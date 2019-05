Wat zit er toch in de Haagse koffie?

Dan denk je toch: wat is er aan de hand met ons huis van de democratie? Wat zit er in hemelsnaam in de Haagse koffie?

Tekenend voor het verval bij de SP was dat vlak na de Europese nederlaag het plafond naar beneden kwam in een van de fractiekamers. Een medewerker van de facilitaire dienst kon nog net wegspringen voor het neerstortende stucwerk. Exemplarisch voor de gesteldheid van de gehele vaderlandse politiek is de erbarmelijke toestand waarin de gebouwen rond het Binnenhof zich bevinden.

Hoe kun je als Kamerlid een rechte koers varen als de wandelgangen zijn geplaveid met scheve vloeren? Hoe houd je de partijbagger binnenskamers als de riolering riekt en lekt?

Dat trekt ratten aan, waardoor ook een politiek correcte milieupartij als GroenLinks kan verworden tot een nest vol ongedierte. De partijrat die de afvallige vrijdenker Zihni Özdil na diens vertrek met modder besmeurde, mag zich lekker tegen de vacht van Koning Klaver schurken.

Ratten genoeg in de Haagse politiek, maar die vormen niet het grootste probleem.

Het zijn de Kamermuizen die al bijna tien jaar in de koffie van de Kamerleden poepen. Letterlijk. Drie jaar geleden noopte dat het restaurantbedrijf dat de fracties van hun natje en droogje voorziet, tot het vergrendelen van alle koffieautomaten omdat er keutels in de machines waren gevonden.

Muizenkeutels en koffie vormen een melange waarvan je langzaam maar zeker gek wordt in je hoofd.

Hoe kunnen de grote problemen waarmee ons land kampt worden opgelost, als het niet eens lukt om de Kamermuizen te bestrijden? Begin dit jaar werd er nog eentje gevonden in een fractiekamer van de SGP. Bidden hielp niet meer; het diertje had de laatste sacramenten toegediend gekregen en lag te rotten onder een kast. En weer mocht de facilitaire dienst komen opdraven om de boel te ontsmetten.

Waarom lukt het niet om deze waarschijnlijk oudste bewoners van het Binnenhof te verjagen? Omdat de Kamermuizen politieke verdeeldheid zaaien. De Partij voor de Dieren plaatst geen muizenvallen, waar andere fracties dat wel doen. Sommige partijen zijn voor een gifgasaanval, weer andere pleiten voor een Kamerkat.

Er is nog steeds geen poldermodel gevonden voor het muizenprobleem. De hoop is gevestigd op de renovatie van het Binnenhof, maar ik heb er een hard hoofd in. Muizen zijn cultuurvolgers: zij maken gebruik van de mogelijkheden die de mens ze biedt. Het blijft dus tobben.

Misschien moeten we er maar in berusten dat muizenissen altijd onderdeel zullen uitmaken van de Haagse politiek.