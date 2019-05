Horrorongeluk: jongetje (6) maakt metershoge val uit achtbaan

Het incident vond plaats in attractiepark Lightwater Valley in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. The Daily Mail spreekt van een ’horrorongeluk’.

Het jongetje was uit de veiligheidsgordels geslagen, mogelijk omdat hij te klein was. Meerdere ooggetuigen in het park zagen de kleuter vervolgens uit het karretje hangen. Hij viel al snel naar beneden, tot grote schrik van de moeder. Pretparkbezoekers die in de rij stonden te wachten, schreeuwden naar de attractiebeheerder om een noodstop.

Omstanders snelden meteen naar het gevallen kind toe. Hij was wonderwel nog bij zinnen en verkeert niet in levensgevaar. De Britse politie onderzoekt de oorzaak van de val.