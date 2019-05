Hoofdpijn Democraten

Het Witte Huis blijkt de Amerikaanse marine te hebben bevolen de naam af te dekken van een oorlogsschip dat vernoemd is naar de vorig jaar overleden senator John McCain tijdens het bezoek van Trump aan Japan. Het oorlogsschip USS John McCain lag daar afgemeerd. Niet alleen de naam werd afgedekt, alle matrozen met petten met ’USS John McCain’ erop, werden uit de buurt van Trump gehouden. Trump hield een rede op een ander marineschip vanwaar de USS John McCain te zien zou zijn. Het Witte Huis weigerde vragen te beantwoorden over de reden van de richtlijn of van wie die kwam. Trump zei op Twitter dat hij er „niets van afwist”. Oorlogsheld McCain lag regelmatig overhoop met Trump die zich na zijn dood meermalen negatief over hem uitliet.

Ⓒ foto AFP