Dode na schietpartij in Utrechtse wijk Lombok

Dat bevestigt de politie. In de straat waren na het incident even na 21.15 uur veel agenten op de been. Een traumahelikopter werd opgeroepen en midden op straat werd een tent opgezet voor het slachtoffer. Tevergeefs, zo blijkt later op de avond. De omgeving is afgezet voor onderzoek.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook al een schietincident in dezelfde wijk aan de Laan van Nieuw Guinea. Ook een pand aan het nabijgelegen Moskeeplein werd beschoten, zo maakte de politie bekend. Ook de verdachten van dat incident zijn nog spoorloos, maar of beide schietpartijen verband houden met elkaar is onduidelijk.

Twee panden beschoten in Utrecht