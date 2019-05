Opnieuw schietpartij in Utrechtse wijk Lombok

In de straat is ook veel politie aanwezig. Een traumahelikopter is opgeroepen en er is midden op straat een tent opgezet voor hulpdiensten.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook al een schietincident in dezelfde wijk aan de Laan van Nieuw Guinea. Ook een pand aan het nabijgelegen Moskeeplein werd beschoten, zo maakte de politie bekend.

Twee panden beschoten in Utrecht

Later meer.