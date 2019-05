Politie zoekt daders fataal schietincident Utrecht

Dat bevestigt de politie. In de straat waren na het incident even na 21.15 uur veel agenten op de been. Een traumahelikopter werd opgeroepen en midden op straat werd een tent opgezet voor het slachtoffer. Tevergeefs, zo blijkt later op de avond. De omgeving is afgezet voor onderzoek.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook al een schietincident in dezelfde wijk aan de Laan van Nieuw Guinea. Ook een pand aan het nabijgelegen Moskeeplein werd beschoten, zo maakte de politie bekend. Ook de verdachten van dat incident zijn nog spoorloos, maar of beide schietpartijen verband houden met elkaar is onduidelijk.

Twee panden beschoten in Utrecht

Hoewel sommige buurtbewoners in eerste instantie vreesden voor georganiseerde misdaad, zeggen meerdere mensen tegen De Telegraaf dat zij het idee hebben dat het een uit de hand gelopen geld- of drugsruzie is geweest. „Er was de hele dag al gedoe in de straat”, zegt een man die zegt in de straat te wonen. „Schreeuwen en gedoe. Volgens mij is het uit de hand gelopen.”

Een andere man, die staat toe te kijken terwijl de politie de buurt uitgebreid onderzoekt, beaamt dat. „We zouden het weten als er iets anders speelt. Ik weet dat deze buurt geen beste naam heeft, en dit soort dingen helpen daar natuurlijk niet mee.”