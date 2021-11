Boa’s in Utrecht mogen hoofddoek of keppel dragen

De Utrechtse fracties van Denk, Partij voor de Dieren en Student & Starter dienden een motie in, nadat Martin Sitalsing, politiechef van Midden-Nederland en portefeuillehouder Diversiteit, begin oktober had gezegd dat hij geen bezwaren ziet tegen een agent met een hoofddoek. Het zou zelfs voordelen kunnen hebben, zei hij. „Utrecht kan op dit vlak nu een voorloper zijn van een maatschappelijke verandering en andere partners zoals de andere grote steden en de politie inspireren tot verandering”, aldus de indieners van de motie.

Tot nu toe is in Nederland het zichtbaar dragen van een levensbeschouwelijke of godsdienstige uiting verboden voor mensen in overheidsuniform. In landen als de Verenigde Staten, Engeland, Schotland, Canada en Zweden mag het wel en dat werkt prima, aldus Denk, PvdD en Student & Starter. Aangezien handhavers en toezichthouders als boa’s bij de gemeente in dienst zijn, kan Utrecht de kledingvoorschriften veranderen. Dat moet wel zorgvuldig gebeuren, zodat er geen problemen ontstaan met bijvoorbeeld de grondwettelijke scheiding van kerk en staat. De gemeente kan daarvoor het eerste kwartaal van 2022 gebruiken, aldus de meerderheid van de raad.

Burgemeester Dijksma hoopt dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de verandering samen met Utrecht willen doorvoeren.

Vakbond kritisch

De vakbond is kritisch over het Utrechtse besluit, meldt NOS. „Wij vinden dat mensen in uniforme beroepen neutraliteit moeten uitstralen. We hebben personeel van allerlei afkomsten, maar werken allemaal in hetzelfde uniform”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP.

Volgens Gerrits bestaat er bij boa’s ook geen behoefte om een hoofddoek of een keppeltje te dragen. „Op de werkvloer is dit totaal geen issue. Wij horen ook geen geluiden dat het mensen met een bepaalde achtergrond beperkt om aan de boa-opleiding te beginnen. Dit besluit in Utrecht is puur een politiek statement. We hebben er vier jaar over gedaan om alle boa’s in Nederland in hetzelfde uniform te krijgen, dus laten we niet weer lokaal gaan afwijken.”