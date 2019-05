Weggestuurde Otten: ’Forum blijft mijn baby’

Otten: „Ik sta voor een meer gematigde koers, Baudet is extremer.” Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Den Haag - De extreme uitspattingen van partijleider Thierry Baudet blijven een probleem voor Forum voor Democratie, zegt het gewezen bestuurslid Henk Otten. Hij heeft zich erbij neergelegd dat hij na het verlies aan invloed in de partij de koers maar matig kan bijsturen. Al doet het hem ook pijn dat Forum na zijn stap terug minder goed presteert. „De partij is in twee maanden een half miljoen kiezers kwijtgeraakt.”