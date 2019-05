’Raar’ gedrag Baudet verontrust Otten

In een interview met De Telegraaf stelt Otten dat het geen machtsstrijd was, maar een conflict over de koers van de partij. De medeoprichter van FvD wil het geruzie niet opnieuw aanwakkeren, maar maakt zich wel zorgen over de gedragingen van Baudet. Dat heeft volgens hem invloed gehad op het resultaat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

„Forum blijft mijn baby. Die wil je niet beschadigen”, zegt Otten. „Dan is het natuurlijk wel jammer om te zien dat er een paar zetels verloren gaan als er zo’n essay komt waarin rare dingen over vrouwen staan opgeschreven.”