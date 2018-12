Vervolg in strafzaak Holleeder

Ⓒ ANP

Amsterdam - Willem Holleeder is vrijdagochtend in de rechtbank in Amsterdam voor de voortzetting van zijn strafproces. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Holleeder (58) voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder medeplichtigheid aan de moord op onder meer Kees Houtman en John Mieremet en deelname aan een criminele organisatie.