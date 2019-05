Jodenhaat? ’Ga maar niet in gesprek’

Rabbijn Binyamin Jacobs naast minister Grapperhaus, afgelopen woensdag op het Haagse Plein. Ⓒ ANP

Den Haag - Rabbijn Binyomin Jacobs stond zijn auto vol te gooien bij het tankstation toen hij zag dat er naar hem werd geloerd vanuit een andere auto. Jacobs vroeg zich af waarom ze niet wegreden. Hij wilde afrekenen en toen gaven ze gas. „Ik sprong weg, ze stopten en begonnen te roepen en te schelden. Dan voel je je niet zo lekker.” De rabbijn, die het kenteken had genoteerd, stelde bij de politie in Amersfoort voor om met de mannen in gesprek te gaan. „De politie zei: doe maar niet.”