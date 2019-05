Nog steeds geen spoor van ’urgent vermiste’ Anja (33) uit Katwijk

„Anja is om ongeveer 01.00 lopend weg gegaan vanaf café de Blauwe Bock in het centrum van Katwijk”, aldus de politie. Het is niet bekend waar ze vervolgens naartoe is gegaan. „Ieder spoor van haar ontbreekt. We hopen meer informatie te krijgen over de laatste uren dat Anja is gezien”, laat een woordvoerder van de politie aan De Telegraaf weten. Volgens lokale media was ze voor haar verdwijning een avondje wezen stappen.

Bekenden van Schaap roepen mensen op sociale media op om haar te gaan zoeken. Zo wordt in de wijk Rijnsoever een zoekactie rond de duinen en parkjes opgezet, schrijft Marjolein Zwanenburg op Facebook. „Houd ook buiten Katwijk de ogen open, mogelijk heeft ze toch iets opgehaald thuis en is ze daarna doorgegaan. Je weet het gewoon niet.”

De vrouw draagt mogelijk een licht blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Getuigen worden gevraagd zich via 0900-8844 te melden bij de recherche van district Leiden-Bollenstreek.

Het bericht van de politie werd via Facebook al meer dan vierduizend keer gedeeld.