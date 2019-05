’Urgente vermissing’: Anja (33) uit Katwijk ’s nachts verdwenen

Deze foto van de vermiste Anja werd massaal verspreid. Ⓒ Politie Katwijk

KATWIJK - De Katwijker politie is op zoek naar de 33-jarige Anja. De vrouw, wier achternaam niet bekend is gemaakt, woont in de wijk Rijnsoever in Katwijk, maar verdween woensdagnacht. De politie spreekt van een ’urgente vermissing’.