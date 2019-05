Drie Marokkanen bekennen moord op toeristen

De drie verdachten zwoeren in een video trouw aan IS. Dat was drie dagen voordat Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen vermoord werden bij het dorp Imlil in het Atlasgebergte.

Volgens de autoriteiten zijn de verdachten zogenoemde ’lone wolves’, die verder niet in contact stonden met een terreurgroep, maar eigenhandig optraden. Toch staan in de moordzaak nog eens 21 anderen terecht, die mogelijk in contact stonden met de drie hoofdverdachten.

