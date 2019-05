’Johnsons zijn aantijgingen over dood Ivana Smit zat’

Alex en Luna Johnson, die nu in Miami wonen, zijn de aantijgingen zat. De familie Smit kan volgens het AD een aanklacht wegens smaad en laster tegemoet zien als de familie de Johnsons verantwoordelijk blijft houden voor de dood van Ivana. Alex Johnson: „De familie Smit heeft met de dood van Ivana een onvoorstelbaar groot verlies geleden. Een procedure tegen hen is het laatste wat wij willen, maar welke keuze hebben we nog dan naar de rechter te stappen als dit zo doorgaat? Ze willen dat heel de wereld ons aanvalt.”

Thijs Zeeman (links): Wat mij betreft is deze confrontatie duizend keer meer waard dan wanneer Luna (rechts) snikkend had verteld hoe erg ze het allemaal vindt voor de ouders.

Het stel heeft in Miami al aangifte gedaan tegen SBS 6-programmamaker Thijs Zeeman en zijn team. Zij filmden Luna Johnson in het kader van ’een confrontatie’. Luna voelt zich overvallen en belaagd door Zeeman.

