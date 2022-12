Honderden mensen bijeen voor vervroegde vreugdevuren

Het waait stevig op de boulevard, maar het valt mee met de wind, zegt een ANP-verslaggever ter plaatse. De vuurstapel in Duindorp ging ongeveer vijf minuten eerder dan die in Scheveningen in brand, rond de klok van 23.00. Burgemeester Jan van Zanen woonde het aansteken van de vuren bij, meldt de gemeente op Twitter.

Ⓒ Regio15

Met name tussen de Pier en het Zuiderstrand staat het vol met mensen, waar een van de vuurstapels op het strand te zien is. Langs de boulevard staan hekken om publiek op afstand te houden. Her en der wordt klein vuurwerk afgestoken. De sfeer is gemoedelijk, mensen hebben drankjes meegenomen.

Voorafgaand aan het ontsteken van het vuur in Scheveningen was bij de boulevard een uitgebreide vuurwerkshow. Rond 23.30 uur vrijdagavond stortte de vuurstapel in Scheveningen ineen.

Miljoen euro schade

De twee wijken Duindorp en Scheveningen, die door de Vissershaven van elkaar worden gescheiden, gaan al jarenlang de strijd met elkaar aan om het beste vreugdevuur. Jongeren uit de buurten waren dagenlang aan het werk om de hoogste houtstapel te bouwen. Dat ging mis bij de jaarwisseling van 2018 naar 2019. De harde wind blies toen smeulend hout over Scheveningen. De vonkenregen richtte daar voor ruim een miljoen euro schade aan.

Daarna bleek dat de beide stapels op het strand veel hoger waren dan was afgesproken met de gemeente. De torens mochten 35 meter worden, maar de Duindorpse stapel was bijna 49 meter hoog en die in Scheveningen ruim 45 meter. De gemeente deed niet genoeg om de regels te handhaven. Het onderzoek leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

Dit jaar is er voor het eerst in vier jaar tijd weer toestemming verleend door de gemeente om de vreugdevuren te organiseren. De afgelopen jaren werden ze niet gehouden vanwege de coronamaatregelen. De stapels mochten maximaal 10 meter hoog, 10 meter breed en 10 meter lang zijn.