Auto rijdt 80 km op zeewier

Het afgelopen jaar is 10 kilo bio-ethanol en 8 kilo biobutanol uit zeewier geproduceerd, waarop de auto zo’n eind vooruit kwam.

Gebleken is dat de zeewier-brandstoffen hetzelfde werken als de reguliere brandstoffen als het gaat om gebruik en uitstoot. „In het MacroFuels-project is aangetoond dat de stappen om brandstof van zeewier te maken technisch haalbaar zijn”, aldus TNO.

TNO-onderzoeker en zeewierexpert Jaap van Hal is erg enthousiast over de resultaten. ,,We zijn er al sinds 2014 mee bezig, dus dit is heel goed nieuws.’’

De komende tijd wordt het proces om brandstof uit zeewier te maken verder geoptimaliseerd. Deze biobrandstof heeft als voordeel dat er geen fossiele grondstoffen voor gebruikt worden. Van Hal: ,,Zeewier groeit snel en is gemakkelijk te kweken. Het is een bron die in die zin duurzaam is, het raakt niet op.’’

Behalve onderzoek naar biobrandstof, is zeewier mogelijk een goede grondstof voor verf. Ook verwacht de onderzoeker van zeewier als textiel nog interessante ontwikkelingen.