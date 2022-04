Almelose moordverdachte (63) blijft voorlopig in de cel

De verdachte en de slachtoffers waren buren van elkaar in een flatgebouw. In namiddag van 11 januari van dit jaar zou Humphrey W. zijn buurman Jarrel Reinders bij een ruzie met tien messteken in de borst, buik en rug om het leven hebben gebracht. Ook zou hij hebben geprobeerd diens vriendin te doden toen zij probeerde tussenbeide te komen. Zij liep zes messteken in haar been op. W. heeft bekend maar handelde volgens hemzelf uit noodweer. Hij zou enorm bang zijn geworden nadat het slachtoffer hem die ochtend had bedreigd en een klap in het gezicht had gegeven. Die middag kregen ze het weer met elkaar aan de stok en liep de ruzie volkomen uit de hand.

De vriendin van het slachtoffer had 's ochtends de politie nog gebeld en verteld dat er een dreigende situatie was ontstaan. De politie had er echter "geen aanleiding in gezien om actie te ondernemen", zoals een woordvoerder achteraf verklaarde. Over de reden voor de ruzie bestaat nog veel onduidelijkheid. Het zou onder meer gaan om geluidsoverlast.

W. gaat binnenkort voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Op 11 juli is de volgende voorbereidende zitting.