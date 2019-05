Gegijzelde Ewold Horn omgekomen

Minister Blok: „Ik ben geschokt door deze verschrikkelijke afloop en leef zeer met de familie van Ewold mee. Ik heb ook al contact met de familie gehad. Ik ga mijn Filipijnse collega om verdere opheldering vragen.”

Ewold Horn werd vanaf februari 2012 in de Sulu archipel vastgehouden door de terroristische Abu Sayyaf groep. Hij is omgekomen tijdens een vuurgevecht. Buitenlandse Zaken zoekt uit wat de precieze toedracht is.

De familie van Ewold Horn heeft behoefte aan rust in deze moeilijke tijd en vraagt de media dit te respecteren.

Horn zat sinds 2012 gevangen in de jungle op het eiland Jolo. Hij wilde er een zeldzame vogel spotten.

Tot voor kort zat daar ook Jelster Ed Quimbo, de 28-jarige zoon van een Filipijnse burgemeester. Hij werd in januari bevrijd door speciale eenheden en vertelde dat Horn nog leefde.

„De gijzelaars zijn in goede conditie”, liet Quimbo destijds weten. Naast Horn zaten ook een Vietnamees en nog drie andere Filipijnen gevangen, maar de Groninger zat er het langst.