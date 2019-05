Duik in Maas na stapavond: man in ziekenhuis

Vrijdagochtend werd groots gezocht naar iemand die samen met een ander van de Wilhelminabrug was gesprongen. Ooggetuigen zagen rond 08.15 uur twee studenten springen, zo verklaarde de politie. Zij belden daarna 112.

De ene man kwam snel aan wal. Hij wordt momenteel nagekeken in de ambulance en verklaarde op stap te zijn geweest en te hebben gedronken, aldus de politie.

Omstanders zagen de ander onder water gaan, zo verklaarde de politie aan De Telegraaf. Een grote zoektocht volgde. Even later werd hij uit het water gehaald. Aanvankelijk meldde de politie dat hij overleden was. Dat bleek onjuist, meldde de politie later. Hij ligt in het ziekenhuis en wordt gereanimeerd.

