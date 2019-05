Twitter blokkeert Wilders

Wilders bevestigt aan De Telegraaf dat hij tijdelijk is geblockt. „Met het dreigement erbij het bij herhaling definitief te maken.” De PVV’er noemt het ’ongelooflijk’ dat dit om zijn tweet met kritiek op D66 is gebeurd. „Afzenders van doodsbedreigingen aan me worden wel vaak door Twitter getolereerd, maar een feitelijke tweet van me over een collega niet.”

Twitter heeft Wilders een bericht gestuurd met de boodschap dat zijn account op slot is gegaan voor het overtreden van de regels van Twitter aangaande hatelijk gedrag.

De aanleiding was een tweet van Wilders die ingang op een boodschap van D66’er Rob Jetten, die zich uitsprak tegen antisemitisme. De PVV-voorman twitterde: „Laten we altijd opstaan tegen de sukkels van @D66 die de grenzen open laten staan en meer en meer islam importeren om vervolgens krokodillentranen te huilen over de gevolgen daarvan zoals antisemitisme, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, terrorisme en haat.”

PVV-Kamerleden spreken op Twitter hun steun uit aan hun politieke baas. „Totaal gestoord”, vindt Léon de Jong de stap van Twitter.