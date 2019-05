’Oproep tot integratie niet altijd realistisch’

Lang hielden Turkse Emsal en Danny hun relatie geheim: ,,Ik leer van Danny dat niet alles gaat zoals ik gewend ben.” Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - ’Witte Nederlanders integreren slecht’, meldde een Amsterdamse hoogleraar onlangs. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waar autochtonen inmiddels in de minderheid zijn, zouden blanken zich terugtrekken in ’witte enclaves’. Maar het valt nog niet mee om als autochtone Nederlander bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse partner te vinden.