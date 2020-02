Rechter zaak-Tob Cohen dinsdag zelf voor het hekje

Dat melden bronnen rond het onderzoek. Sankale Ole K. werd vrijdag opgepakt nadat er berichten waren gevonden die erop wezen dat hij een hete nacht in een hotel had doorgebracht met Sarah W., de echtgenote van Cohen die ervan wordt verdacht achter de liquidatie te zitten.

De ’seksrechter’ werd in het weekend op vrije voeten gesteld. De leider van het onderzoeksteam heeft verklaard dat de magistraat wordt beschuldigd van samenzwering, het manipuleren van verklaringen en het beïnvloeden van getuigen.

K., die in het weekend lange tijd is ondervraagd, werd jaren geleden als rechter benoemd door voormalig president Mwai Kibaki. Hij oordeelde vorig jaar dat verdachten van corruptie vooraf moeten worden geïnformeerd als onderzoekers hun bankrekeningen willen doorlichten.

Sarah W.: ’Spelletjes’

Sarah W. probeert intussen, zo melden media in het Oost-Afrikaanse land, het moordproces waarin ze terechtstaat te beëindigen. De Keniaanse is van mening dat ze al werd beschuldigd van moord toen het onderzoek naar de verdwijning van Cohen nog in volle gang was.

Hoewel het onderzoek al een schat aan bewijs tegen haar heeft opgeleverd, blijft ze van mening dat er slechts ’spelletjes’ worden gespeeld. Ze vindt dat ze de wettige erfgename is als het gaat om het ruime vermogen van de zakenman, ook al laat Cohen haar in zijn testament geen rooie cent na.

Het toegetakelde lichaam van de Nederlandse ex-topman van Philips werd medio september vorig jaar aangetroffen in een septic tank in zijn villatuin in Nairobi, nadat hij al geruime tijd vermist was.