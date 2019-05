Dure nacht voor bestuurder met lachgas in auto

Ⓒ Politie Team Hoofdwegen Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft een automobilist op de A10 bij Amsterdam betrapt met in zijn auto veel meer lachgas dan is toegestaan. Hij reed rond met in zijn auto zeven volle drukhouders met zo’n 4 kilo lachgas per stuk, in totaal een hoeveelheid van ongeveer 28 kilo. Particulieren mogen maar maximaal 2 kilo bij zich hebben.