Omzet Ouwehands stijgt door panda’s

De omzetstijging is vooral te danken aan de verkoop van pandasouvenirs, de horeca en aan een stijgend aantal congressen en vergaderingen in de dierentuin, zo bevestigt De Lange berichtgeving van BNR Nieuwsradio. De vooraf verwachte toestroom van bezoekers voor de panda’s bleef uit. De ongeveer één miljoen bezoekers per jaar blijven wel langer in het park en besteden daar meer.

Xing Ya en Wu Wen kwamen in 2017 naar Nederland. Voor de beren is een peperduur paviljoen gebouwd met een winkel en een apart restaurant.