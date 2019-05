Verdachten ’martelmoord’ vrijuit

Het OM Midden-Nederland bevestigt het dubbele sepot aan De Telegraaf. Maandag worden de nabestaanden van Paul door justitie in Utrecht geïnformeerd over het besluit en het verloop van het onderzoek. Het OM wil hier nu niets over zeggen.

Het gaat om Mike J. en zijn schoonzoon Victor K. De twee mannen werden in januari dit jaar opgepakt. Mike J. is een bekende in het criminele circuit. Hij trad onder meer op als beveiliger van de in 2004 geliquideerde vastgoedgigant Willem Endstra.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers en kantoorgenoot Vincent Poelmeijer staan de verdachten bij. „Het is niet meer dan terecht dat ze zijn snel zijn vrijgelaten en dat de zaak nu wordt geseponeerd. Er was ook volgens de officier geen wettig en overtuigend bewijs”, zo laten ze weten in een reactie.

Esther Paul (43) was de ex-van Frank G., een grote hennepcrimineel uit Almere, maar de twee raakten in 2016 gebrouilleerd. In december 2016 vond een overval plaats op de woning van de 78-jarige moeder van Frank G. De bejaarde vrouw raakte flink gewond. Esther zou twee mannen van No Surrender hebben getipt over 600.000 euro die Frank G. bij zijn moeder had verstopt.

Als vergelding voor de roof, zo vermoedt de recherche, zou G. zijn ex-vriendin hebben gemarteld en vermoord. In april 2017 dook Paul onder. Ze was doodsbang, zo blijkt uit de Whatsapp-berichten die De Telegraaf heeft ingezien. ’Ik heb veel gezeik met Frank. Het gaat van kwaad tot erger’. Op 30 april 2017, zes dagen na de appjes, gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. G. is nooit verdachte geweest in het onderzoek.

Het sepot is een enorme teleurstelling voor de nabestaanden van Esther Paul, waaronder haar broer René: „Dit is enorm slecht nieuws. We zijn ongelooflijk teleurgesteld. Maandag worden we geïnformeerd, maar ik weet nu al honderd procent zeker wat de boodschap zal zijn. Namelijk dat het moordonderzoek een coldcase-zaak wordt. Ontzettend balen dit.”

René Paul heeft aangegeven pas na het gesprek maandag zijn hele verhaal te willen doen aan deze krant.

