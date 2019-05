’Warmterecords gaan eraan zondag’

Vrijdag breekt de zon in de loop van de dag door, nadat de dag bewolkt begon. De hele dag is het al warm. Uiteindelijk moet de temperatuur vrijdag landinwaarts oplopen tot 25 graden.

Zaterdag wordt in De Bilt de eerste officiële zomerse dag gemeten, voorspelt MeteoGroup. Daarvoor moet het minstens 25 graden zijn. Dat moet lukken, denkt meteoroloog Jordi Huirne. In Brabant en Limburg loopt het kwik op tot 28 graden.

Aan zee zorgt een koele zeewind ervoor dat de temperatuur rond de 20 graden blijft steken. „Deze verkoelende bries maakt de hoge zonkracht extra gevaarlijk, omdat je niet door hebt dat je verbrandt. Met een UV-index 7 kun je binnen 15 minuten verbranden zonder in te smeren.”

Mogelijk volgt zondag de eerste tropische dag van 2019. Op veel plekken in het land wordt het warmer dan 30 graden, denkt MeteoGroup, terwijl het oosten en zuiden de 32 graden moet aantikken. „Dat zijn recordhoge temperaturen voor 2 juni!”

Ⓒ DIJKSTRA BV

Het warmterecord van alle KNMI-weerstations staat op naam van Winterswijk. Het werd op 2 juni 1947 daar 31,9 graden, meldt het weerstation. „De kans is groot dat we over deze waarden heen gaan zondag.” Ook de warmste meting in De Bilt, in datzelfde jaar (29,5 graden), kan worden verbroken. „De kans daarop schatten we op 80%.”