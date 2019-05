Parfumdievegges op rooftocht in Mercedes

Op 2 augustus vorig jaar verschijnen twee vrouwen bij een filiaal van ICI Paris in Heerhugowaard. Ondanks de oplettendheid van een medewerkster lukt het ze om een fles parfum te stelen. Volgens de politie rijden ze diezelfde dag door naar Amsterdam waar ze - weer bij ICI Paris - een grotere slag slaan: 43 flessen parfum van het merk Tom Ford met een gezamenlijke waarde van 5500 euro. Op 18 augustus verschijnen ze opnieuw in beeld: met zijn drieën bij een winkel van dezelfde keten in Alkmaar. Daar stelen ze 17 geurtjes van Chanel, Guerlain, Lancôme en Victor& Rolf met een totale waarde van ruim 1850 euro. Later die dag gaan ze weer naar Amsterdam, waar ze nog een keer hun slag slaan.

De politie heeft nu van een aantal diefstallen in de provincie Noord-Holland bewakingsbeelden vrijgegeven en een signalement van de dievegges. Ze hoopt op tips die leiden naar de dames.