Stiekeme ’koffie-truc’ bepaalt lot sollicitant

Trent Innes, de directeur van de Australische tak van het beursgenoteerde softwarebedrijf Xero, onthulde zijn opmerkelijke voorwaarde in de podcast ’The Venture’. De man beschrijft zijn sollicitatie-procedure als een eenvoudige tactiek om te testen of een potentiële medewerker wel in de bedrijfscultuur past. „Een goede houding is de meest waardevolle eigenschap”, weet hij hij.

„Ik geef nu waarschijnlijk al mijn duistere geheimen weg”, aldus Innes tijdens de podcast. „Maar als je bij ons binnenkomt voor een sollicitatie, zal ik je altijd rondleiden in het gebouw en dus ook de keuken tonen. Daar stap je altijd weg met een drankje in de hand. Een glas water, een kop koffie of thee, een frisdrank...”

Het drankje mag de sollicitant dan opdrinken. Op het einde van het gesprek let de man nog op één ding: zet de sollicitant zijn lege mok zélf weg? Of denkt hij of zij er zelfs niet aan? Wie slaagt voor de test, heeft al een halve voet binnen in het bedrijf.

„Ik ben op zoek gegaan naar een belangrijke taak in het bedrijf die iedereen, ongeacht zijn of haar functie of niveau, kan uitvoeren”, legt Innes uit. Dat bleek het netjes houden van de keuken te zijn. „Als je bij Xero binnenstapt, zal je zien: de keuken is hier zo goed als altijd brandschoon. Dat komt omdat hier een bedrijfscultuur hangt waar mensen hun verantwoordelijkheden opnemen. Het concept om je eigen koffiekop weg te zetten, vond zo zijn weg in de sollicitatiegesprekken.”

„Ik heb mensen nodig met een sterke mindset die de zaken willen aanpakken. Je houding is dus super belangrijk in een snelgroeiende omgeving zoals deze”, besluit de directeur.