Drukte in Nederlandse steden

Het is zaterdagmiddag in Rotterdam te druk op de markten in het centrum en in de omgeving van het Binnenwegplein, zo meldt de gemeente. Daarom worden maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan.

En niet alleen in Rotterdam, maar ook in Den Haag is het druk in het centrum. Op foto’s is te zien dat veel mensen op pad zijn. Voor sommige winkels vormen zich ook rijen.

In Amsterdam is het ook niet stil in de straten. Live webcambeelden van onder meer het Koningsplein laten zien dat er flink wat mensen lopen: