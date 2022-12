Gigantische kettingbotsing met zeker 200 auto’s: ’We kunnen geen kant op’

Het drama speelde zich af op een brug bij de miljoenenstad. Op beelden is te zien dat zo ver het oog reikt auto’s op elkaar zijn gebotst. „Dit is doodeng. We kunnen geen kant op”, zegt een van de getroffenen in een video op sociale media. Volgens omstanders waren veel meer auto’s betrokken dan het door de autoriteiten genoemde aantal van 200. In twee verschillende rijrichtingen zouden auto’s op elkaar zijn gebotst.

Veel gewonden zaten vast in hun voertuig en waren moeilijk te bereiken voor de hulpdiensten. Er werden 11 brandweerwagens en zeker 66 reddingswerkers ingezet. Op het moment van het ongeval was het zicht minder dan 200 meter.