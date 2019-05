Klanten Blokker op de vuist om mega-korting

Op enig moment waren liefst 500 mensen binnen in het magazijn. Buiten stonden nog eens honderden aspirant-kopers die tuinsets, stoelen, parasols en andere artikelen op de kop wilden tikken.

Toen bleek dat alles uitverkocht was, liepen de gemoederen hoog op. Personeel van de Blokker zag zich genoodzaakt de politie te bellen. Die kwam ter plaatse, waarna agenten de gemoederen hebben gesust.

„We konden niet naar binnen vanwege flauw gevallen personen, mensen die vechten om een tuinset”, meldt Nancy Boer op Twitter. „Er zou genoeg voorraad zijn!!! Niet dus!! Slecht georganiseerd.”

Meer mensen uiten hun frustratie over de chaotische taferelen. „Naïef en slecht geregeld”, oordeelt iemand. Blokker excuseert zich aan boze klanten via sociale media. „Helaas had Blokker de drukte niet voorzien na een eerdere actie die zonder problemen is verlopen. Excuus namens Blokker”, schrijft een medewerker.

Ook op de wegen was overigens grote chaos ontstaan, zo meldt RTV West. De uitverkoop is voor de rest van de dag stilgelegd. De Blokker-winkel houdt de deuren gesloten.

