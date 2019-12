Katwijkse Anja Schaap niet door misdrijf omgekomen

Bloemen bij de afscheidsdienst van Anja Schaap in de Ontmoetingskerk. Ⓒ ANP

KATWIJK - De 33-jarige Katwijkse Anja Schaap, die in mei verdween en wier lichaam na weken ten noorden van de Waddeneilanden werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw dan wel is gestorven.