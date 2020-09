Hans lijdt 195.000 euro verlies per maand, en de huur gaat 33% omhoog

Hans Perdieck is blij met de steun van uit het Rijk, maar vreest dat veel ondernemers in Amsterdam het loodje leggen. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Amsterdam - Een van de ondernemers die te maken hebben met een flinke huurstijging in de Amsterdamse binnenstad, is Hans Pardieck. Hij opende zijn eerste souvenirwinkel op de Nieuwendijk in 1987, midden in een economische crisis. Er was toen veel leegstand en verhuurders waren blij dat ze een huurder konden vinden. Na vele andere winkels in Amsterdam gehad te hebben, is hij nu eigenaar van drie souvenirwinkels in het centrum en een groothandel.