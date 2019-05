Vermist jongetje (3) Noordwijk terecht

Duikers zochten in een sloot naar het vermiste jongetje (3) in Noordwijk. Ⓒ Regio15

NOORDWIJK - Een jongetje van 3 is in Noordwijk enige tijd vermist geraakt. Duikers in de buurt van de Dr. Hadriaan van Neslaan begonnen met het onderzoeken van een sloot. Rond 15.15 uur meldde de politie dat het jongetje veilig terecht is.