Opgepakte kapitein ’hield zich aan regels’

Reddingswerkers in actie op de Donau. Ⓒ AP

BOEDAPEST - De kapitein die is aangehouden na de fatale aanvaring op de Donau in Boedapest, ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De advocaat van de 64-jarige Oekraïner meldde vrijdag in een verklaring dat de man geen regels heeft overtreden. De Hongaarse politie hield de kapitein van het schip Viking Sigyn donderdag aan op verdenking van roekeloos gedrag.