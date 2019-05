Extra treinen door concerten en strandweer

In het weekeinde vinden er verscheidene grote evenementen plaats in het ArenA Park, zoals concerten van de Toppers en The Eagles en een festival in AFAS Live.

Een van de manieren om met de trein op station Bijlmer Arena aan te komen (vanaf Schiphol) is echter afgesloten wegens werkzaamheden. De NS zet nu op andere trajecten naar dit station extra en langere treinen in. Ook maken treinen hier een extra stop. De NS voorziet eveneens meer drukte omdat de A-10 West is afgesloten.

Om de passagiersstroom in goede banen te leiden, neemt de NS extra veiligheidsmaatregelen. Zo wordt de toegang tot station Bijlmer ArenA aangepast en staan er extra informatieschermen.

Strand

Ook naar Zandvoort worden, vanwege het verwachte strandweer, extra treinen ingezet op zaterdag en zondag. Tussen 10.00 en 19.00 uur rijden er tussen Haarlem, Overveen en de badplaats vier in plaats van de reguliere twee treinen per uur.

De NS liet vrijdag weten de diensten in het strandseizoen van 2020 op dit traject nog verder te willen uitbreiden met nog eens twee treinen per uur.