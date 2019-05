Mogelijk explosief op straat in Vianen

De politie heeft de omgeving ruim afgezet. Ⓒ Michiel van Beers

VIANEN - In Vianen is op straat een mogelijk explosief gevonden. De politie heeft de omgeving van de Vijfheerenlanden afgezet. Er vliegt een helikopter boven de omgeving. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie is ter plaatse om het object te onderzoeken en zo nodig onschadelijk te maken.