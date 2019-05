Verdachte broers Taghi-bende blijven in cel

Deze week werden drie voortvluchtige mannen op verzoek van Nederland in Suriname aangehouden. Twee van hen zijn verdachten, de rechter-commissaris in Amsterdam verlengde vrijdag hun voorarrest met veertien dagen. De derde was al veroordeeld in een andere zaak.

Twee broers van 43 en 39 jaar, Mao en Mario R., worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van een werknemer, de 59-jarige Ronald Bakker, van een spyshop in Nieuwegein in 2015. De oudste broer heeft vermoedelijk ook een rol gehad bij een aantal andere liquidaties.

De mannen maken vermoedelijk deel uit van een criminele organisatie die zich richt op drugshandel en liquidaties. De twee hoofdverdachten van dit netwerk, Ridouan Taghi en Said Razzouki, staan op nationale en internationale opsporingslijsten. Ze worden in verband gebracht met een reeks liquidaties. Voor informatie die leidt tot hun aanhouding zijn beloningen van 100.000 euro uitgeloofd. Taghi is Nederlands meest gezochte crimineel; hij houdt zich vermoedelijk op in het buitenland.

Het onderzoek rond de ’Taghi-bende’ is bekend geworden onder de naam Marengo. Een cruciale rol in dit omvangrijke liquidatie-onderzoek is weggelegd voor kroongetuige Nabil B., van wie vorig jaar de volstrekt onschuldige broer werd vermoord. Hij zou vorig jaar bij justitie ook uitvoerig verklaard hebben over de oudste van de broers, Mao R. Die is door hem omschreven als een soort ’chef geweld’ of ’moordmakelaar’. Hij zou behoren tot de echte intimi van Taghi. Mao R. zou moordploegen samenstellen voor het plegen van liquidaties. Zijn jongere broer Mario R. was verdachte in het onderzoek 26Koper van justitie naar een soort moordcommando van de onderwereld dat vanuit Utrecht en omgeving opereerde. Taghi zou deze groep hebben aangestuurd.

Derde verdachte

De derde man is de 30-jarig Alejandro P. Hij is eerder veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar wegens zijn betrokkenheid bij een gewelddadige maar mislukte moordaanslag op Peter ’Pjotr’ R. in Diemen in 2015. Hij werd bij verstek veroordeeld, omdat hij toen al voortvluchtig was. Enkele medeverdachten kregen nog hogere celstraffen opgelegd, onder wie Naoufal (Noffel) F.

P. is na een eerder verhoor door een rechter van het gerechtshof overgebracht naar een gevangenis om zijn opgelegde straf uit te zitten.

