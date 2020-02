Kiezen uit opties van Onderwijspact

Paul Rosenmöller heeft het woord tijdens de presentatie van het Onderwijspact. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het is crisis in het onderwijs en daarom wordt de roep om verandering steeds luider. Maar hoe dat moet, is nog niet helemaal duidelijk. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar zijn de politieke partijen aan zet. Dit zijn de meest opvallende ideeën.