Huizen onbewoonbaar door uitslaande brand op Marken

Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij. Ⓒ INTER VISUAL STUDIO / ARJEN TUSHUIZEN

MARKEN - Op het schiereiland Marken heeft een grote brand gewoed in twee monumentale woningen aan de Kets. Dat is in het historische gedeelte van het voormalige vissersstadje, waar de meeste huizen grotendeels van hout zijn. De panden zijn onbewoonbaar verklaard. Een derde huis heeft water- en rookschade opgelopen. Niemand is gewond geraakt.