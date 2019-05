Willem-Alexander wordt boventallig

De Britse koningin Elizabeth met prins Philip in de uitdossing van de Orde van de Kousenband (Order of the Garter) die ook koning Willem-Alexander op komende ’Garter-dag’zal dragen. Ⓒ AFP

Koning Willem-Alexander wordt over ruim twee weken geïnstalleerd in de Orde van de Kousenband, de oudste en meest voorname ridderorde in Groot-Brittannië. Voor deze plechtigheid is hij op 17 juni de speciale gast van de Britse koningin Elizabeth in het kastel van Windsor.