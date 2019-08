Schrikken! Bezoekers achtbaan Efteling uur vast op hoogste punt

Inmiddels is de nachtmerrie voorbij en zijn de mensen uit de karretjes gehaald. „Het komt vaker voor en we schrikken hier niet van. Het ontruimen van de attractie vergt bepaalde zorgvuldigheid. En daar nemen we de tijd voor”, zegt een woordvoerder van de Efteling.

Na een herstart ging de attractie rond 13.30 uur weer open. Het pretpark geeft aan dat er sprake was van een technische storing. Hoeveel bezoekers er angstige momenten beleefden, is niet duidelijk.

De vrij nieuwe achtbaan werd op 1 juli 2015 geopend in Kaatsheuvel. „Om de mijn te betreden laat Baron 1898 je 37,5 meter omlaag storten”, zo valt te lezen in de omschrijving die de Efteling over de attractie geeft. Die vrije val kwam vanmiddag dus even niet tot stand.