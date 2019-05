Russisch bedrijf oogst woede met jurken- en make-upbonus

Doel van het initiatief is dat ’vrouwen zich vrouwelijker voelen’. Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

MOSKOU - Een Russisch aluminiumbedrijf oogst veel kritiek door een bonus uit te keren aan vrouwelijke personeelsleden als ze zich aan kledingvoorschriften houden die volgens critici seksistisch zijn. Het bedrijf Tatprof noemt het een ’vrouwelijkheidsmarathon’: medewerksters die in een rok of jurk op hun werk verschijnen, ’gematigd’ make-up dragen en hun haar opsteken, krijgen 100 roebel (1,38 euro) per dag extra uitbetaald.