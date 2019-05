Groningen rouwt om geliefde vogelaar Horn

Horn werd ruim zeven jaar lang gegijzeld op de Fillipijnen. Archieffoto uit 2012. Ⓒ ANP

Verdriet om de dood van een geliefde plaatsgenoot heerst in het Groningse dorp Termunten. Pieter Landman staat stil bij het onvoorstelbare bericht: „Ik zat vanmorgen in de auto toen ik het hoorde. In die zeven jaren leek er soms weer hoop te zijn. En dan loopt het zo af.” Horn was een goede kerel, een bekend gezicht in het dorp al leefde hij ook wel op zichzelf. „Juist een zachtaardige man… Een lieve man die geen vlieg kwaad deed. Een echte natuurmens.”