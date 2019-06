Trump luistert steeds minder naar oogappel

Zo vader, zo dochter wanneer Donald en Ivanka op de Republikeinse conventie de microfoons testen. Ⓒ Getty Images

Dochter Ivanka is de belangrijkste vrouw in het leven van president Trump. Met haar bespreekt hij dingen die hij zelfs niet met zijn vrouw Melania bespreekt. Zijn oogappel is de enige mogelijke troonopvolger van het Trump-imperium. Toch kan ook zij niet altijd de president beïnvloeden. Komende week is zij in Nederland voor de Global Entrepeneurship Summit.