Ben & Jerry’s zet zinnen op cannabis-ijs

Stoned zouden gebruikers van het ijs niet worden. Daarvoor is een andere stof nodig, namelijk THC. CBD-olie is de laatste jaren wereldwijd in opkomst als middel tegen onder meer stress, slapeloosheid, spasmen en pijn. Steeds meer landen legaliseren de stof. Sommigen menen zelfs dat het zou helpen tegen kanker.

„We doen dit voor onze fans”, verklaart Matthew McCarthy van het populaire ijsbedrijf. Het bedrijf doet daarmee een duit in het zakje van de nationale discussie die in Amerika woedt over CBD. Het goedje zou, als het allemaal doorgaat, geproduceerd worden in de staat Vermont, waar het bedrijf gevestigd is.

Coca Cola

Of het ijs ook in Europa verkocht kan worden, is nog maar de vraag. Handhaving kan van land tot land verschillen. Ook andere bedrijven, waaronder Coca Cola, overwegen om CBD in hun producten op te nemen.

