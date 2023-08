Australisch referendum rond inheemse bevolking in oktober

De stemming draait om een voorstel een speciale commissie samen te stellen, die zal bestaan uit Aboriginals en Torres Strait Islanders. Als die raad er komt, zal in de grondwet worden vastgelegd dat de leden gehoord worden over wetswijzigingen die hun gemeenschappen aangaan. Het zou voor het eerst zijn dat de oorspronkelijke Australiërs erkend worden in de grondwet.

Premier Anthony Albanese riep de bevolking woensdag op om voor het voorstel te stemmen. „Op die dag krijgt elke Australiër een kans die maar eens per generatie voorkomt om ons land samen te brengen en beter te maken”, aldus de premier.

De ja-stemmers zijn in recente opiniepeilingen in de minderheid. Om de plannen te bewerkstelligen, is meer dan de helft van de stemmen nodig en steun van een meerderheid in minimaal vier van de zes Australische staten.