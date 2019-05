Rood-wit-blauwe Toppers-invasie

Toppersfans Miranda Ensel, Lianne van Aert, Daisy Enselen en Jac van Aert. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Een rood-witte invasie zijn ze wel gewend bij de voetbaltempel van Ajax, maar een rood-wit-blauwe inval maken ze niet vaak mee in de Johan Cruijff Arena. Op het plein voor het stadion was er vroeg in de avond al geen ontkomen meer aan. Concertgangers, uitgedost in onze nationale driekleur, smeerden met bier de keel of probeerden nog even een snelle kroket te scoren bij een van de snackkarren, waar de rijen al snel ellenlang waren.